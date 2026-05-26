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Tutto pronto a Pisa e sull’Arno per ospitare la 71^ edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Itallia.

Quest’anno si svolgerà martedì 2 giugno, in concomitanza con le celebrazioni degli 80 anni della Festa della Repubblica. E a suo modo anche la Regata celebra un anniversario tondo. Era infatti il 1 luglio 1956 quando, sempre nelle acque dell’Arno si disputava la prima edizione della manifestazione. Esattamente 70 anni fa.

L’appuntamento, da quella prima ediziome, si svolge ogni anno ospitato a turno nelle quattro citta simbolo, Amalfi, Genova, Venezia e, appunto Pisa. L’ultima edizione si era svolta a giugno dello scorso anno nella acque del Tirreno davanti al golfo di Amalfi. A Pisa la Regata mancava dal 2022.

Il programma del 2 giugno

Questo pomeriggio, nella città della Torre sono stati presentati gli equipaggi dei due Galeoni, maschile e femminile, che scenderanno in acqua nel pomeriggio di martedì 2 giugno. Alle ore Ore 15.15 le donne, sulla distanza di 1.000 metri, e alle ore 17.30 gli uomini, sulla distanza dei 2.000 metri-. In entrambi i casi l’arrivo è previsto in centro, allo Scalo Renaioli.

Sono attese migliaia di persone ad assistere all’evento che è sì sportivo ma anche di valore storico e tradizionale. Prima della corsa degli equipaggi maschili, un corteo storico delle quattro città sfilerà per i Lungarni.

I commenti

“Le Repubbliche Marinare non sono soltanto storia. Ssono anche sport, competizione, spirito di partecipazione e voglia di esserci. Soprattutto, sono tanti giovani, ragazze e ragazzi, che fanno parte di due equipaggi pronti a disputare la regata sull’Arno. E noi ci auguriamo davvero che possano ottenere un grande risultato”, ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti.

“Il primo luglio del 1956, – ha detto l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – nelle acque dell’Arno si disputava la prima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Oggi, dopo 70 anni, questa manifestazione si svolge di nuovo a Pisa con grande entusiasmo e con un importante lavoro organizzativo”.

“Ci siamo preparati al meglio. – ha dichiarato l’assessore allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, Frida Scarpa –. Ci sono tante componenti che devono allinearsi perché una gara secca porti alla vittoria. Noi ci stiamo preparando al meglio. Faccio un grande in bocca al lupo agli equipaggi e, come sempre, vinca il migliore”

Gli equipaggi

Ogni equipaggio che partecipa alla Regata è composto da 8 vogatori e un timoniere, mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1,70 metri. I galeoni, costruiti su modelli del XII secolo, sono realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di rappresentanza” e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: rosso con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi.

Equipaggio maschile del Galeone Rosso. Lorenzo Ammagliati; Cesare Borlenghi; Francesco Garruccio; Tancredi Mancuso; Leonardo Sostegni; Matteo Stefanini; Simone Tonini; Niels Torre. Riserve: Tommaso Lagana; Nicola Mancini; Alessio Melosi; Leonardo Pioli.

Equipaggio femminile del Galeone Rosso. Eva Gagetti; Anita Gnassi; Arianna Marconcini; Elisa Marconcini; Matilde Orsetti; Alice Pettinari; Silvia Terrazzi; Giulia Timpano. Riserve: Veronica Demartino; Clara Masseria.

Staff tecnico. Direttore tecnico: Leonardo Pettinari; direttore sportivo: Luca Gagetti; allenatore: Alessandro Simoncini; timoniere: Lorenzo Giuntini; nostromi: Riccardo Migliaccio ed Emanuele Rinaldi.

La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (o Palio delle Antiche Repubbliche Marinare) è una manifestazione sportiva che si ispira a una rievocazione storica istituita nel 1955, con lo scopo di celebrare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. La prima edizione si svolse proprio a Pisa il 1° luglio 1956, alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. L’evento, disputato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, è preceduto da un Corteo storico, durante il quale sfilano i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzarono ciascuna Repubblica. Nel caso di Pisa ha come principale protagonista Kinzica de’ Sismondi, l’eroina che, secondo la leggenda, nel 1044 salvò la patria dall’assalto e dalla razzia dei saraceni. Pisa vanta otto vittorie, l’ultima delle quali risale al 2010. A partire dal 2022, alla tradizionale gara maschile si è affiancata una competizione femminile.