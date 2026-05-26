Tempo lettura: < 1 minuto

Con la propria candidata Anna Maria Celesti hanno perso Pistoia, ma Forza Italia si dichiara comunque soddisfatta per i risultati ottenuti alle recenti amministrative in Toscana.

A pesare positivamente sulla bilancia le conferme a Pontremoli e Villafranca.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato della lista di Forza Italia nei tre Comuni capoluogo e nei Comuni che andavano al voto: abbiamo preso il 13% a Pistoia, in tutta Italia è il terzo miglior risultato; l’8% ad Arezzo; il 4% a Prato”, dice Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia.

Secondi del centrodestra

“La lista di Forza Italia è la seconda lista del centrodestra e addirittura la terza lista per quanto riguarda i partiti in Regione Toscana, consolidando ormai un trend che parte dalle Europee 2024 che vede Forza Italia in costante crescita, in crescita percentuale, in crescita di voti e anche in crescita di un numero di eletti”.

“Rimane il grande dispiacere e il ringraziamento ad Anna Maria Celesti per la sconfitta di Pistoia. Questo ci invita come Forza Italia, ma come tutto il centrodestra – continua Stella – a fare una riflessione anche sulle prossime elezioni amministrative e le elezioni politiche, che è quella di dotarci di un metodo il più obiettivo possibile per la scelta della donna o dell’uomo che dovrà andare a rappresentare tutto il centrodestra alle elezioni amministrative e in un tempo che non può essere quello di tirar fuori il candidato negli ultimi giorni utili per la campagna elettorale”.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici