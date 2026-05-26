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Valentino Berni, presidente di Cia Toscana, è nella nuova presidenza nazionale della Cia Agricoltori Italiani.

Conferme e nuovi ingressi nella squadra di Cia Agricoltori Italiani. Cristiano Fini ha confermato la presidenza della Confederazione dalla IX assemblea elettiva nazionale “Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro”. Sul suo nome c’è stata unanimità dei delegati.

Tra riconferme e nuove nomine

Il Consiglio Direttivo, riunito oggi a Roma, ha riconfermato vicepresidenti nazionali Gianmichele Passarini, ex presidente di Cia Veneto, e Gennaro Sicolo, attuale presidente di Cia Puglia. A completare l’assetto, appunto, anche Valentino Berni. Berni era stato confermato lo scorso 30 marzo a Firenze presidente della Toscana. Classe 1981, è titolare di un’azienda vitivinicola e di tartufi nel comune di Montalcino (Siena).

“Ringrazio tutti per l’impegno assunto verso la Confederazione – ha dichiarato il presidente nazionale Fini-. Insieme continueremo a lavorare con grande responsabilità per rafforzare il ruolo dell’agricoltura italiana, sostenere le imprese e dare sempre più voce ai produttori e ai territori”.

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