Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Un ecosistema vivente nel cuore dell’ospedale: la Fabbrica dell’aria è arrivata all’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, grazie a un’iniziativa promossa da Unicoop Firenze in collaborazione con Regione Toscana, AOUS, le sezioni soci Coop del territorioe Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e professore dell’Università di Firenze, ideatore del dispositivo.

La Fabbrica dell’aria è una bio-macchina, realizzata da Pnat, società fondata come spin-off dell’Università di Firenze. La Fabbrica ha l’aspetto di una serra modulare che contiene al suo interno varie tipologie di piante: oltre al valore estetico, il dispositivo è in grado di aspirare e filtrare l’aria, restituendola depurata e riossigenata attraverso le foglie e le radici.

La Fabbrica negli ospedali toscani

Vista l’utilità in luoghi di comunità, in particolare dedicati alla cura delle persone, Unicoop Firenze ha donato il dispositivo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, dove è stata inaugurata questa mattina, alla presenza di Antonio Barretta, direttore generale dell’AOUS, Francesca Gatteschi, direttrice soci di Unicoop Firenze, Cristiana Favretto, referente Pnat. Presenti anche i rappresentanti delle sezioni soci Coop del territorio che hanno sostenuto il progetto e coadiuvato la raccolta fondi. Oltre che all’AOUS, Unicoop Firenze ne ha sostenuto l’installazione negli ospedali di altre sei province toscane: ad Arezzo, ospedale San Donato, a Firenze, ospedale di Careggi, a Lucca, ospedale San Luca, a Pistoia, ospedale San Jacopo, a Prato, ospedale Santo Stefano, a Pisa, ospedale Cisanello.

La raccolta tra i soci e i clienti

Altri due dispositivi sono già attivi nei punti vendita Coop di Firenze Novoli e Ponte a Greve. L’iniziativa è stata realizzata anche grazie a una raccolta fondi promossa da Unicoop Firenze lo scorso ottobre, con la vendita di piante di anthurium nei Coop.fi: per ogni pianta venduta, Unicoop Firenze ha donato 2 Euro al progetto. Grazie al contributo di soci e clienti, sono stati raccolti 24.592 Euro, per un totale di 12.296 anthurium venduti.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici