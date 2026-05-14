Tempo lettura: 2 minuti

SOVICILLE – I Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, Nucleo di Firenze hanno restituito oggi all’Arcidiocesi di Siena, al comune di Sovicille e alla chiesta di Ponte allo Spino un’importante opera: una tela seicentesca attribuita a Domenico Manetti (1609-1664), raffigurante Cristo in Pietà con la Vergine e i santi Giovanni Evangelista e Maria Maddalena.

L’opera era stata trafugata dalla chiesa della Compagnia dell’Immacolata Concezione di Ponte allo Spino, nel territorio di Sovicille, il 2 maggio 1990, insieme ad altre tele appartenenti all’originario apparato decorativo dell’oratorio. Il dipinto – fanno sapere i Carabinieri – è stato sequestrato dopo una verifica dell’opera attraverso la “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

La comparazione della fotografia del dipinto con quella censita nella Banca Dati TPC a seguito della denuncia di furto datata 07 maggio 1990 ha consentito di accertarne l’illecita provenienza. Inoltre, per l’importanza dell’opera, l’immagine era stata inserita all’interno della pubblicazione n. 15 del “Bollettino delle opere d’arte trafugate” (pagina 100, anno 1992).

Le indagini e il recupero

La conseguente attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pisa, ha accertato anche l’estraneità ai fatti per il privato cittadino che, considerata la pregevole manifattura del dipinto, ne aveva richiesto l’iniziale accertamento sulla sua lecita provenienza.

La felicità della comunità parrocchiale

La comunità parrocchiale, insieme alla Compagnia laicale che custodisce la chiesa, ritrova così una significativa testimonianza di fede e di arte, grazie alla perizia dei Carabinieri e all’impegno delle Istituzioni che operano in sinergia con l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi per tutelare un patrimonio di grande importanza, capace ancora oggi di parlare di bellezza e di valori condivisi.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!