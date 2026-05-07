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«David Sassoli ci ha insegnato -. ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro – che l’Europa è una scelta quotidiana: di dialogo, solidarietà e pace. Da oggi a Palazzo Vecchio c’è una sala a lui intitolata. Un luogo che custodisce la sua idea di Europa e di politica.

Grazie alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a sua moglie Alessandra e a sua figlia Livia per essere state con noi, e alla Presidenza del Consiglio comunale per aver reso possibile questo momento».

A Sassoli, è stata dedicata la nuova sala delle Commissioni consiliari.

Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento Ue con la Toscana

Il ricordo di Metsola

“Sassoli al suo ultimo Consiglio europeo parlò di Europa della speranza, un’Europa che innova, che protegge, che sia faro – ha detto la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola -. Questa visione non è una eredità del passato, ma una responsabilità per il nostro presente. In un mondo segnato da crisi e guerre, ci ha insegnato che non possiamo permetterci di dimenticare perché siamo uniti. Siamo uniti per la pace”.

L’Ordine dei giornalisti

Alla cerimonia, presenti anche la moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini e la figlia Livia, era presente anche il presidente di Odg Toscana, Giampaolo Marchini.

“La scelta di intitolare a Sassoli la nuova sala dei lavori delle Commissioni consiliari è un riconoscimento alla sua autorevolezza, al suo impegno e al suo amore per il confronto, per l’approfondimento e la conoscenza”, ha detto Marchini.

“David Sassoli ha speso tutta la sua vita per recuperare il dibattito fra le diverse posizioni in un’ottica di ascolto dell’altro e non di contrapposizione e sopraffazione che porta alla guerra – ha proseguito -. Abbiamo bisogno di recuperare quella caratteristica tipica dell’essere umano: il dialogo, l’unica strada per costruire un mondo più solidale, più giusto, più equo”.

Il presidente di Odg Toscana ha ringraziato in particolare la sindaca Funaro e il presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione a nome di tutti i giornalisti toscani, ricordando il valore di David Sassoli “ È stato un giornalista di altissimo profilo, un maestro contemporaneo, per esempio e professionalità – ha concluso – Ricordarlo e ricordare il suo amore per la verità significa anche non dimenticare quanti colleghi hanno sacrificato sé stessi per raccontare i troppi conflitti ancora aperti. L’ultima in ordine di tempo Amal Khalil, giornalista libanese uccisa pochi giorni fa mentre documentava le atrocità della guerra in Libano”.

A David Sassoli, fiorentino di origine, erano state consegnate nel 2019 le Chiavi della Città mentre nel 2022 gli era stato intitolato l’ultimo tratto di via di San Domenico, al confine con Fiesole, nei pressi della sede dell’Università Europea.

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