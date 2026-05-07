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L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha inaugurato il nuovo ingresso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Lo spazio di accesso all’ospedale è stato completamente riqualificato e concepito anche come luogo dedicato all’arte.

Ambiente accogliente e confortevole

Nasce così la “Galleria Le Scotte”, un ambiente pensato per accogliere pazienti, visitatori e professionisti in un contesto più confortevole e moderno. In un ospedale anche la cura degli spazi è importante. Se adeguatamente progettati e realizzati possono contribuire a sostenere il percorso di cura oltre che a promuovere il benessere dei professionisti che vi lavorano. Pertanto, il nuovo ingresso non è soltanto un intervento architettonico e tecnologico. Ma diventa luogo di cura che mette al centro le persone, anche attraverso gli ambienti che le accolgono.

L’ingresso, risalente alla metà degli anni ‘70, è stato oggetto di un importante intervento di rinnovamento e di efficientamento energetico per renderlo adeguato agli standard di una moderna struttura sanitaria. Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 4,5 milioni e ha compreso anche il rifacimento della viabilità superiore all’ingresso. Anche al fine di porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua nel piano inferiore.

I lavori realizzati

Grazie all’installazione di una struttura metallica, sono stati coperti anche i primi 60 metri dei circa 220 dell’ingresso. Su tale struttura è stato installato un impianto fotovoltaico della potenza di 41 chilowatt, ovvero, 20 chilowatt in più rispetto a quelli necessari per illuminare l’intero ingresso e il locale adibito a portineria. Il microclima della “Galleria Le Scotte” sarà mitigato, sia nel periodo invernale che in quello estivo, grazie ad un intervento mirato di efficientamento energetico e, quindi, senza costi aggiuntivi per l’ospedale.

Il sistema di recupero di energia termica

In particolare, il sistema sfrutta il recupero di energia termica da flussi già presenti negli impianti, come l’aria espulsa delle unità di trattamento aria e l’acqua delle torri evaporative che, prima di questo intervento, erano disperse nell’ambiente perché a fine ciclo. È stato anche installato un impianto di filodiffusione che consentirà di riprodurre musica che renderà l’attraversamento del corridoio più piacevole.

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