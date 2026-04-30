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LUCCA – Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio sul Monte Faeta, nel territorio di Lucca, rese difficili dal forte vento di grecale.

In azione il sistema regionale antincendi boschivi con decine di squadre a terra, quattro Canadair e Vigili del Fuoco. Circa 70 ettari l’area interessata dalle fiamme.

“Raccomandiamo la massima prudenza, ricordando che in giornate ventose come quella odierna gli abbruciamenti di residui vegetali e agricoli sono tassativamente vietati.

La collaborazione attiva di tutti i cittadini è fondamentale per prevenire ulteriori emergenze e agevolare il lavoro delle squadre di soccorso” ha fatto sapere la Protezione civile regionale.

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