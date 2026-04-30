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GIGLIO CASTELLO – Finisce ufficialmente il mandato del Sindaco Armando Schiaffino all’Isola del Giglio. A seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco lo scorso 9 aprile, e trascorso il termine di venti giorni previsto dalla legge per renderle irrevocabili, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha decretato oggi la sospensione del Consiglio comunale.

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La decisione, atto dovuto in base all’articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), segna l’inizio di una fase di gestione straordinaria per l’amministrazione isolana. Per guidare l’Ente in questa delicata transizione, il Prefetto ha nominato il dottor Riccardo Malpassi nel ruolo di Commissario prefettizio.

I poteri del Commissario e la continuità amministrativa

Al Commissario Malpassi sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale. La sua figura sarà il perno della gestione provvisoria, con il compito di garantire la continuità amministrativa e il regolare svolgimento dei servizi essenziali per i cittadini.

L’obiettivo dell’intervento prefettizio è duplice: assicurare che l’azione amministrativa prosegua senza scossoni nonostante la vacanza politica, curare gli affari correnti e le scadenze urgenti in attesa del ritorno alle urne.

Verso le nuove elezioni

La gestione commissariale non sarà a tempo indeterminato. Il ritorno alla “normalità istituzionale” avverrà con il rinnovo degli organi elettivi, previsto per il primo turno elettorale utile. Fino ad allora, le chiavi del Comune resteranno nelle mani del Commissario prefettizio, che traghetterà l’Isola del Giglio verso la prossima tornata elettorale.

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