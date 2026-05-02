Tempo lettura: < 1 minuto

PIENZA – “E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”.

Così la famiglia dell’ex campione di Formula 1 e paralimpismo nell’annunciare la morte di Zanardi. “Alex si è spento serenamente circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy di questo momento di lutto”.

E’ morto Alex Zanardi. Il campione che non si è mai arreso. La terza vita dopo l’incidente in Val d’Orcia

Il 19 giugno 2020 lo schianto in Val d’Orcia lungo la strada che collega Pienza a San Quirico d’Orcia. Con lui l’amico Paolo Bianchini che poco dopo l’incidente raccontò quei drammatici momenti.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici