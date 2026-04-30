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FIRENZE – Con l’arrivo del Ponte del 1° Maggio, oltre 7,2 milioni di italiani si preparano a una pausa rigenerante.

È quanto rivela il focus dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg, sulle intenzioni di viaggio della penisola. Un boom turistico che vede la Toscana al centro dell’attenzione, seconda solo all’Emilia Romagna tra le mete extra-regionali più gettonate.

La maggior parte dei vacanzieri (43%) opterà per soggiorni di due pernottamenti, seguiti dal 31% che prolungherà la vacanza per 3-4 notti. Solo l’8% punterà a cinque o più giorni, mentre l’18% si limiterà a una sola notte. La spesa media pro capite? Circa 320 euro, con il 92% delle scelte orientato verso almeno due pernottamenti, segno di una domanda dinamica e pronta a investire in relax.

Tra le destinazioni, l’80% resterà in Italia, mentre il 20% volerà all’estero. Per chi lascia la propria regione, svetta l’Emilia Romagna (11%), seguita a ruota dalla Toscana (9%), che attira con il suo mix irresistibile di mare, colline e città d’arte. Proprio queste ultime – mare e borghi storici – sono le preferite dal 19% dei viaggiatori, tallonate dalle grandi città (13%).

Non manca il tocco personale: il 59% viaggerà in coppia, mentre uno su quattro (26%) festeggerà con gli amici.

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