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POGGIBONSI – È stata inaugurata oggi 23 aprile la Casa della Comunità di Poggibonsi (Via della Costituzione, 30), la prima HUB, cioè aperta 24 ore su 24, della provincia di Siena. I cittadini vi possono trovare i servizi socio-sanitari di base offerti dal sistema sanitario regionale.

Nella Casa della Comunità lavora un team multidisciplinare, formato da medici di medicina generale, infermieri (ambulatoriali e infermieri di famiglia e di comunità), altri professionisti sanitari, personale sociale e amministrativo che garantiscono la presa in carico della persona.

Questo tipo di strutture è uno dei pilastri della riforma dell’assistenza sanitaria territoriale introdotta dal DM 77 del 2022. Le Case della Comunità sono un’evoluzione delle Case della Salute, introdotte dalla Regione Toscana.

Com’è disposto l’edificio e i servizi

L’edifico che ospita la CdC di Poggibonsi è disposto su quattro piani, per, complessivamente, circa 1500 mq di superficie di cui quasi 800 mq destinati ai servizi.

Nella sede sono presenti la medicina generale; l’ambulatorio di cure primarie h24 (ambulatorio ad attività avanzata medico/infermiere e continuità assistenziale); i servizi diagnostici di base; i supporti per la telemedicina; un ambulatorio infermieristico.

Inoltre è presente il Punto Unico di Accesso e di accoglienza aperto dal lunedì al venerdì 7.30-19.30, un’area prelievi con offerta su Zerocode su programmazione dal lunedì al sabato e la sede della assistenza infermieristica domiciliare.

Gli ambulatori della specialistica per la presa in carico della cronicità (cardiologia, pneumologia, diabetologia, neurologia), l’ambulatorio della salute mentale, il Consultorio e il Consultorio giovani. I servizi amministrativi rivolti all’utenza (anagrafe e anagrafe stranieri) lo sportello prenotazioni CUP, gli psicologi afferenti alle aree della non autosufficienza, disabilità, materno infantile, salute mentale, fragilità sociali.

La partecipazione e la comunità

Nella Casa della Comunità, inoltre, è presente una sala dedicata alla partecipazione e alla comunità. Tutte le attività sono sviluppate in stretto collegamento con quelle della COT zonale presenta all’ospedale di Campostaggia e con i servizi sociali.

L’importo dell’intervento è stato di oltre 1,5 milioni di euro, in gran parte provenienti da fondi PNRR. L’Asl Toscana sud est ha invece finanziato l’acquisto di arredi, cartellonistica, tecnologie sanitarie e informatiche per oltre 200 mila euro.

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