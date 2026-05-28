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SIENA – Ci sta che per Antonio Barretta questa sia davvero la volta buona del grande salto alla direzione della sanità regionale.

Del possibile approdo in Regione, dove era già stato prima di venire a Siena, se ne parla da mesi, ma poi la proroga fino ad agosto di Federico Gelli ai vertici ha rimandato la questione. Riaperta ora dal presidente Eugenio Giani, che in un’intervista all’edizione fiorentina di Repubblica annuncia un po’ di futuro. “Avverrà nell’arco di poche settimane. Federico Gelli, d’intesa con il ministero e l’università, può essere individuato come nuovo dg del Meyer e conseguentemente avremo una nuova direzione della sanità”, replica il governatore alla richiesta di numi sul cambio dei vertici all’assessorato della sanità.

La stima di Giani per Barretta è risaputa ed è presumibile che per il direttore, dopo cinque anni alla guida delle Scotte e l’impronta sulla profonda rivoluzione dell’ospedale, sia arrivato il tempo di cambiare aria.

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