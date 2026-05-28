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ORBETELLO – La statale Aurelia è rimasta temporaneamente bloccata in direzione sud di prima mattina a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Il tir, carico di prodotti destinati alla ristorazione, è uscito di strada all’altezza di Orbetello Scalo e si è ribaltato contro una casa situata nella fascia in cui alcune abitazioni sorgono direttamente sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo è stato estratto dai pompieri e affidato alle cure del personale sanitario; al momento non risultano altri feriti, poiché l’abitazione coinvolta era disabitata al momento dell’impatto.

I vigili del fuoco hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e le verifiche tecniche sul deposito di gas GPL interrato presente nell’area. Le squadre sono inoltre impegnate nelle attività di raddrizzamento e rimozione dell’autotreno per consentire la riapertura della carreggiata.

Anas ha comunicato la chiusura della carreggiata sud della statale 1 “Via Aurelia” al km 143,000 e l’istituzione dell’uscita obbligatoria per i veicoli provenienti da Grosseto verso Albinia. Il percorso alternativo indicato passa per la strada regionale 74 Maremmana e la strada provinciale per Capalbio, con rientro sulla statale a Capalbio al km 128,500.

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