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ROCCASTRADA – La Regione Toscana ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale per il progetto dell’impianto agrivoltaico Ribolla, promosso dalla società Spv Energy 3 Srl, previsto tra i Comuni di Roccastrada e Grosseto.

Il via libera è stato rilasciato nell’ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale, Via regionale, collegato all’autorizzazione unica energetica.

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con una potenza nominale di circa 20 megawatt, oltre alle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica nazionale. La pronuncia positiva arriva al termine dell’istruttoria tecnica e della Conferenza dei servizi, che ha valutato positivamente le modifiche di carattere migliorativo apportate al progetto nel corso del procedimento.

Opera compatibile dal punto di vista ambientale

Il provvedimento conferma la compatibilità ambientale dell’opera, subordinandola al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni ambientali definite dagli enti competenti. Saranno gli stessi soggetti individuati nel procedimento a verificare l’ottemperanza delle prescrizioni, trasmettendo gli esiti dei controlli anche al settore Via regionale. La validità della pronuncia ambientale sarà di cinque anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica energetica.

Entro questo termine il proponente dovrà presentare la documentazione di collaudo e la certificazione di regolare esecuzione delle opere, attestando la conformità dell’intervento rispetto al progetto approvato. Nel provvedimento rientra anche la verifica del piano preliminare di utilizzo previsto dalla normativa nazionale sulle terre e rocce da scavo.

Agrivoltaico sfida per produzione energia

“L’agrivoltaico rappresenta una delle sfide più importanti per coniugare produzione energetica da fonti rinnovabili e tutela del territorio agricolo”, afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani. “La Toscana continua ad investire in una transizione energetica sostenibile, capace di attrarre investimenti, creare sviluppo e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione, mantenendo alta l’attenzione sugli equilibri ambientali e paesaggistici dei territori coinvolti”.

La documentazione relativa al procedimento resta consultabile presso il settore Via della Giunta regionale a Firenze. Il provvedimento sarà pubblicato sul Burt, il bollettino ufficiale della Regione Toscana, nella banca dati degli atti amministrativi regionali.

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