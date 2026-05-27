Tempo lettura: 5 minuti

SIENA – Con la pubblicazione della sua prima Enciclica “Magnifica Humanitas”, Papa Leone XIV entra nel grande dibattito globale sull’intelligenza artificiale, il potere tecnologico e le nuove disuguaglianze.

L’Enciclica, presentata il 25 maggio 2026, viene già letta come il testo sociale più importante della Chiesa nell’era della rivoluzione digitale. Leone XIV non condanna il progresso tecnologico. Anzi, riconosce le opportunità enormi dell’IA in medicina, ricerca e conoscenza. Ma insiste su un punto: la tecnologia deve servire l’uomo, non sostituirlo.

L’Enciclica di Papa Leone XIV non nasce nel vuoto. È in continuità diretta con il lavoro avviato da Papa Francesco negli ultimi anni sul tema dell’intelligenza artificiale. Leone XIV però porta quel discorso a un livello più sistematico, economico e geopolitico.

LA CULTURA DELLO SCARTO

Sia Francesco sia Leone XIV insistono su un principio: la persona non può essere subordinata alla tecnologia. Papa Francesco parlava spesso del rischio di una “cultura dello scarto”, in cui gli esseri umani vengono valutati solo per utilità ed efficienza. Magnifica Humanitas riprende lo stesso concetto applicandolo agli algoritmi, ai dati e all’automazione.

Francesco lo aveva detto chiaramente al G7 del 2024: gli algoritmi incorporano visioni del mondo, priorità e interessi. Leone XIV sviluppa questa intuizione fino alle conseguenze politiche. Sottolineando la non neutralità dell’IA, invita a riflettere su quattro punti fondamentali:

chi controlla l’IA;

chi possiede i dati;

chi decide le regole;

chi accumula la ricchezza prodotta dagli algoritmi.

Papa Francesco parlava di “paradigma tecnocratico”: l’idea che ogni problema umano possa essere risolto solo con tecnica ed efficienza. Leone XIV usa un linguaggio più esplicito e contemporaneo, indicando i rischi connessi alle oligarchie digitali; la concentrazione del potere; il dominio delle piattaforme; gli effetti divisi del capitalismo algoritmico.

Ma la radice, tra Francesco e Leone, è la stessa: la tecnica senza etica rischia di governare l’uomo invece di servirlo.

LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Uno dei punti di continuità più evidenti tra Papa Francesco e Leone XIV riguarda il lavoro. Francesco aveva già lanciato diversi allarmi sul rischio che l’automazione e la digitalizzazione producessero nuove forme di esclusione sociale, soprattutto per i lavoratori più fragili. Leone XIV riprende quella preoccupazione ma la inserisce dentro una riflessione economica più ampia. In Magnifica Humanitas il tema non è soltanto la perdita di posti di lavoro, ma il modo in cui la ricchezza prodotta dall’intelligenza artificiale rischia di concentrarsi nelle mani di pochi soggetti tecnologici e finanziari. Il Papa descrive una società in cui aumentano produttività e profitti, ma diminuiscono tutele, salari e stabilità per milioni di persone, moltiplicando le disuguaglianze.

Sia Francesco sia Leone XIV insistono sulla necessità di una governance internazionale dell’intelligenza artificiale. Papa Francesco, soprattutto negli interventi degli ultimi anni e nel G7 del 2024, aveva chiesto regole condivise a livello mondiale, sostenendo che una tecnologia così potente non potesse essere lasciata soltanto alle logiche del mercato o alla competizione geopolitica. Leone XIV porta avanti lo stesso discorso con toni ancora più netti: secondo lui il controllo trasparente degli algoritmi è ormai una questione decisiva per la libertà delle persone e per la tenuta delle democrazie.

I RISCHI DELL’ERA ALGORITMICA

Papa Francesco aveva più volte parlato del rischio di una società sempre più incapace di relazioni autentiche, dominata dalla velocità e dalla mediazione tecnologica. Leone XIV riprende quella preoccupazione ma la traduce nel linguaggio dell’era algoritmica. In Magnifica Humanitas emerge il timore che le persone vengano progressivamente ridotte a dati, profili e comportamenti prevedibili. Il Papa mette in guardia contro la delega delle decisioni morali alle macchine e contro una cultura che tende a misurare tutto attraverso parametri quantitativi. Il rischio, secondo l’enciclica, è che l’essere umano perda centralità e venga considerato solo in funzione dell’efficienza economica o tecnologica.

È probabilmente sulle riflessioni in merito all’economia che si vede la differenza più forte tra i due pontificati sul tema dell’intelligenza artificiale. Francesco aveva denunciato più volte le ingiustizie del capitalismo contemporaneo, parlando di un’economia che crea esclusione e scarti sociali. Leone XIV riprende quella critica ma la rende molto più concreta e strutturata. Magnifica Humanitas entra infatti nel merito del rapporto tra tecnologia, ricchezza e potere economico. Il Papa parla apertamente di concentrazione dei patrimoni, di squilibri fiscali e del peso crescente delle grandi piattaforme digitali. È una riflessione che collega direttamente la rivoluzione tecnologica alla questione delle disuguaglianze sociali e della redistribuzione della ricchezza.

UN’ENCICLICA SOCIALE

Nonostante il linguaggio più contemporaneo e tecnologico, Leone XIV si muove pienamente dentro la tradizione della dottrina sociale della Chiesa, proprio come aveva fatto Francesco. Al centro restano concetti storici come il bene comune, la dignità del lavoro, la solidarietà e il limite morale del potere economico. La differenza è che oggi questi principi vengono applicati al capitalismo digitale, agli algoritmi e alla nuova economia dei dati. Francesco aveva aperto il cantiere culturale ed etico su questi temi; Leone XIV prova invece a costruire una vera enciclica sociale per l’epoca dell’intelligenza artificiale, come aveva fatto Leone XIII all’avvento della Rivoluzione Industriale con la Rerum Novarum.

Negli interventi di Francesco la tecnologia veniva analizzata soprattutto per le sue conseguenze umane e spirituali: la solitudine, la perdita dell’empatia, l’impoverimento delle relazioni sociali. Leone XIV aggiunge però una dimensione nuova e molto politica. Nell’enciclica si parla infatti del rischio che le piattaforme digitali e i sistemi di intelligenza artificiale possano influenzare il dibattito pubblico, orientare l’opinione delle persone e concentrare un enorme potere informativo nelle mani di pochi soggetti privati. Per il Papa non è in gioco soltanto la qualità delle relazioni umane, ma anche la salute stessa delle democrazie contemporanee.

La continuità tra i due papi è evidente nei contenuti, ma cambia molto il tono. Francesco parlava spesso della tecnologia con un linguaggio pastorale, spirituale e simbolico, concentrandosi soprattutto sulle conseguenze umane e morali. Leone XIV utilizza invece un lessico molto più vicino all’economia politica e alla geopolitica contemporanea. Nell’enciclica compaiono continuamente parole come piattaforme, monopoli, dati, algoritmi, rendite e governance globale. È anche per questo che Magnifica Humanitas può essere definita il primo grande testo della Chiesa dedicato esplicitamente alla civiltà digitale del XXI secolo.

NUOVA EPOCA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?

Con una scelta di campo sul piano sociale che è netta e che supplisce ai ritardi e alle timidezze della politica soprattutto delle forze di sinistra. Almeno sei i punti che potrebbero far parte di una piattaforma politica progressista sulla nuova epoca dell’intelligenza artificiale:

1. L’Enciclica denuncia apertamente la concentrazione economica e culturale nelle mani di poche grandi aziende tecnologiche. Secondo il Papa, il rischio è che piattaforme private finiscano per avere più influenza degli Stati. L’automazione viene descritta come una trasformazione inevitabile ma pericolosa se lasciata senza regole. L’enciclica teme una società in cui milioni di persone perdano tutele, salario e dignità mentre la ricchezza si concentra in alto. 3. Serve una nuova giustizia fiscale. Pur senza entrare in dettagli tecnici, Leone XIV sostiene che chi trae enormi profitti dall’economia digitale debba contribuire in modo proporzionato al bene comune. È uno dei passaggi più politici del testo. Forte allarme sull’uso militare dell’IA. L’enciclica dedica ampio spazio alle armi autonome e alla guerra algoritmica. Leone XIV chiede limiti internazionali chiari e definisce “moralmente inaccettabile” lasciare a una macchina decisioni sulla vita e sulla morte. 5. La democrazia è messa pressione dal nuovo capitalismo tecnologico. Secondo il Papa, la manipolazione dei dati, la polarizzazione online e il controllo degli ecosistemi informativi possono indebolire le istituzioni democratiche. Il rischio è una nuova forma di dominio invisibile. 6. Il richiamo storico è esplicito. Come la Chiesa affrontò la rivoluzione industriale con la Rerum Novarum di Leone XIII, oggi Magnifica Humanitas vuole essere il testo di riferimento per la rivoluzione algoritmica. L’obiettivo dichiarato è evitare che il futuro digitale produca nuove forme di sfruttamento e disuguaglianza.

Si dirà che la missione della Chisa è diversa da quella della politica. E che l’Enciclica è un atto religioso. Ma il messaggio che ne deriva è talmente forte da valicare ogni confine di riferimento. Questa enciclica appare già come un intervento destinato a pesare non solo nel dibattito religioso, ma anche in quello economico e politico globale del nostro tempo.