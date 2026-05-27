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CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate chiantigiana.

Martedì 2 giugno, nella cornice di Villa Saracini Chigi a Castelnuovo Berardenga, si svolgerà l’XI edizione di Castelnovino, a manifestazione dedicata ai vini, ai sapori e alla convivialità della Berardenga.

L’evento, organizzato dall’associazione Castelnovino in collaborazione con i viticoltori e i ristoratori della Berardenga. L’evento ha il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, si svolgerà dalle ore 18 alla mezzanotte.

L’accesso sarà da via Berardenga, dalla zona della Torre dell’Orologio. Le degustazioni saranno disponibili con ticket.

Castelnovino 2026

Castelnovino conferma anche per il 2026 la sua formula: un percorso di degustazione diffuso negli spazi della Villa. Appuntamento con le aziende vitivinicole del territorio, le proposte gastronomiche dei ristoratori locali, musica e momenti di approfondimento dedicati all’identità agricola, produttiva e culturale del Chianti.

Il programma della giornata

La giornata si aprirà già nel pomeriggio, alle ore 16, nell’auditorium, con l’incontro del Biodistretto del Chianti dal titolo L’approccio territoriale nel Biodistretto del Chianti, con gli interventi di Maria Clotilde Borsa e Monica Coletta.

Alle ore 18 è prevista l’apertura degli stand. Dalle degustazioni di vino alle specialità dei ristoranti e delle attività della Berardenga, il pubblico potrà vivere un itinerario tra produzioni locali, sapori del territorio e occasioni di incontro.

Le aziende ospiti

Tra le aziende vitivinicole presenti: Selvole, La Canonica, Castello di Orgiale, Tenuta di Arceno, Podere Scheggiolla, Le Trosce, Tolaini, Tenuta Cappellina, Poggio Bonelli, San Felice, Castello di Bossi, Fattoria dell’Aiola, Pacina, Felsina, L’Acero, Vallepicciola e Villa a Sesta.

Sarà presente anche ONAV Assaggiatori, con la propria attività dedicata alla cultura del vino.

Food

Per la parte food saranno presenti, Ristorante Quei 2, Ristorante Symposio del Chianti, Enoteca Bengodi, Ristorante Il Bivacco, Minucci Salumeria, La Morina Pizza Lab e Sira & Remino, Bar Dolci Acqua.

Musica

Alle ore 21.45 spazio alla musica con la Rassegna della Canzone della Berardenga, giunta alla IV edizione, a cura della Scuderia Rigacci. La chiusura degli stand è prevista alle ore 24.

Informazioni

Castelnovino è realizzato con il sostegno di Chianti General Service e del Consorzio Vino Chianti Classico.

Per informazioni: castelnovino@gmail.com – 335 7220600 (whatsapp).

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