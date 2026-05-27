Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – I Nomadi, Massimo Ranieri, Panariello e Serena Brancale. Questi solo alcuni dei nomi che animeranno l’estate della Fortezza Medicea di Siena.

Anche per il 2026 torna l’appuntamento con gli eventi Vivi Fortezza, quest’anno in collaborazione con The B-Side e il Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Dal 24 luglio all’8 di agosto quattordici serate dedicate al teatro, alla musica, alla comicità e alla narrazione in genere, con l’obiettivo di accendere il cuore del centro storico e far vivere ai senesi uno degli spazi più accoglienti e suggestivi della città.

Il programma

Quattordici gli appuntamenti principali. La grande musica italiana parte dai Nomadi (24 luglio, ore 21:30), per poi dare appuntamento con Serena Brancale (26 luglio, ore 21:30), i Negrita (29 luglio, ore 21:30), Marco Masini (1° agosto, ore 21:30) e Massimo Ranieri (2 agosto, ore 21:30).

Ci sarà spazio anche per il K-Pop con l’evento, ispirato al film d’animazione premio Oscar K-Pop Demon Hunters, KPOP Warriors (4 agosto, ore 21.30). In calendario anche il tributo internazionale ABBAdream (7 agosto, ore 21:30).

Ci sarà spazio anche per la comicità e il teatro. Il primo appuntamento è con Jonathan Canini (25 luglio, ore 21:30). Saranno poi ospiti della Fortezza Giorgio Panariello (31 luglio, ore 21:30), Valentina Persia (3 agosto, ore 21:30) e Max Angioni (8 agosto, ore 21:30).

Ci sarà anche Gianrico Carofiglio (29 luglio, 21:30) sul palco di Piazza Caduti delle Forze Armate, con il suo spettacolo Elogio dell’ignoranza e dell’errore.

Per info e biglietti

Tutti gli eventi sono realizzati in collaborazione con The B-Side e il Teatro Verdi di Montecatini Terme. E’ possibile acquistare i biglietti su Ticket One.

Vivi Fortezza, già dal 30 aprile, gestisce le aree relax e i punti ristoro aperti nella Fortezza Medicea, e che continueranno ad essere attivi per tutta l’estate.

Vivi Fortezza 2026 è ideata dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con il Comune di Siena.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici