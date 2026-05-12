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MILANO – Matteo Guidotti, primo ricercatore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” del Cnr di Milano (Cnr-Scitec), si è formalmente insediato, martedi 5 maggio, alla Presidenza del Consiglio Scientifico Consultivo (SAB) dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW), con sede all’Aja nei Paesi Bassi.

Guidotti (Opac): “Armi chimiche? Per risonanza e strategie, non ha senso”

Guidotti, originario di Rocca d’Orcia (Siena), che dal 2022 faceva già parte del Consiglio Consultivo Scientifico di Opcw, è il primo italiano a ricoprire il prestigioso incarico.

L’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW) è l’organismo internazionale preposto a garantire l’applicazione della Convenzione sulle Armi Chimiche del 1993, perseguire la visione di una società libera dalle minacce di sviluppo e d’impiego di aggressivi chimici per scopi bellici o criminali e di un mondo in cui la chimica sia rivolta alla pace, al progresso e alla prosperità del genere umano.

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