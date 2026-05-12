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PRATO – Un giovane italiano di 23 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santo Stefano, dopo essere stato accoltellato nella notte tra l’11 e il 12 maggio in piazza Mercatale, nel centro della città. Uno dei due aggressori fermati è un minorenne.

L’aggressione

L’episodio è avvenuto poco dopo l’1.15, quando il ragazzo è stato colpito con una coltellata al torace, all’altezza del cuore. La violenta emorragia ha provocato un arresto cardiaco sul posto. Provvidenziale l’intervento del 118: i sanitari lo hanno rianimato immediatamente prima di trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso. Le sue condizioni restano estremamente critiche, con prognosi riservata.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ipotesi investigativa, ancora in fase di verifica, il 23enne era appena uscito dal lavoro in un locale di piazza Mercatale insieme a una collega. Due uomini avrebbero avvicinato la donna, molestandola e tentando di rapinarla. Il giovane sarebbe intervenuto per difenderla, scatenando una colluttazione finita con l’accoltellamento.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti delle volanti, che hanno fermato due sospettati: un italiano minorenne di 16 anni e un sudamericano. La squadra mobile della questura di Prato indaga sulla vicenda mantenendo il massimo riserbo. Decisive potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze di chi si trovava nei locali aperti attorno alla piazza.

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