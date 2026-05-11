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Si intitola “Proiettati nel futuro, per un mondo migliore” il congresso della Uil Toscana che si svolgerà domani a Firenze (Hilton Florence Metropole, inizio ore 09.15).

Si tratta del XIII congresso regionale della Uil Toscana ed è prevista la presenza del segretario generale UIL Nazionale, PierPaolo Bombardieri, il segretario generale Uil Toscana, Paolo Fantappiè, la segreteria nazionale Uil e Uil Toscana.

Parteciperà anche la madre di Luana D’Orazio, Emma Marrazzo. Sono attesi i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della sindaca di Firenze, Sara Funaro.

“In un tempo segnato da precarietà, trasformazioni tecnologiche, crisi industriali ed energetiche, disuguaglianze e lavoro povero – si legge in una nota – vogliamo rimettere al centro le persone, i diritti, la dignità del lavoro e la partecipazione democratica. “Proiettati nel futuro, per un mondo migliore” è un impegno: per una Toscana più giusta, più sicura, più inclusiva. Per un sindacato capace di rappresentare il cambiamento senza subirlo”.

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