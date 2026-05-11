SIENA – E’ in programma oggi pomeriggio il cda di Mps, che andrà ad approvare i conti del primo trimestre 2026.
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Sarà il primo confronto dopo le dimissioni rumorose di Fabrizio Palermo. Potrebbe essere l’occasione di deliberare la sostituzione dell’ad di Acea oltre che di Carlo Vivaldi, rimasto nel cda di Banca Mediolanum. Al loro posto dovrebbero entrare Gianluca Brancadoro e Alessandro Caltagirone: per entrambi si tratterebbe di un ritorno dentro il consiglio senese.
Il 12 maggio poi i risultati saranno presentati agli analisti. Non è escluso che l’ad di Mps Luigi Lovaglio chiarisca meglio il piano operativo per l’integrazione di Mediobanca.