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FIRENZE – Un’iniziativa solidale per ridare speranza ai senza dimora.

E’ nato il primo fondo di microcredito dedicato proprio a loro, promosso dalla rivista “Fuori Binario” in collaborazione con Mediterranea Saving Humans.

Il lancio è avvenuto durante un pranzo solidale a Casa Caciolle, che ha riunito circa un centinaio di persone.

Il progetto si avvale del sostegno di Micro1 e Mag (Mutua autogestione) Firenze, due reti di finanza solidale attive in città da quasi 20 anni e specializzate nell’aiutare chi è escluso dai canali bancari tradizionali.

“Nasce dalla volontà di raccogliere il testimone lasciato dalla scomparsa di Stefano, collaboratore di Fuori Binario, che si è tolto la vita il 3 febbraio 2026”, spiega una nota della redazione. Un gesto tragico che ha scosso profondamente l’associazione editrice Periferie al Centro, trasformandosi ora in un impegno concreto per continuare il suo lascito per tutte le persone senza fissa dimora.

Chiunque voglia contribuire può associarsi a Micro1 e versare quote a partire da 25 euro. Per questo fondo specifico, si richiede ai sostenitori di mantenere il prestito per almeno un anno: il rimborso avverrà senza interessi, favorendo l’inclusione finanziaria.

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