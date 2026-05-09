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CECINA – Paura nel pomeriggio a Cecina, in provincia di Livorno, dove un piccolo aereo da turismo è precipitato in strada colpendo un’auto in transito lungo via Aurelia Sud.

Tre le persone coinvolte: i due occupanti del velivolo e il conducente della macchina. Nessuno, secondo quanto emerso, avrebbe riportato ferite gravi.

L’incidente è avvenuto in una zona vicina al litorale, particolarmente frequentata nella giornata di sabato. Per cause ancora in corso di accertamento, l’aereo ha improvvisamente perso quota fino a finire sulla carreggiata. Prima dell’impatto avrebbe tranciato alcuni cavi elettrici e urtato un olivo, che potrebbe aver attenuato la caduta.

L’auto coinvolta era guidata da un uomo residente nella zona, trasportato al pronto soccorso di Cecina in stato di choc. I due occupanti dell’aereo, una coppia della provincia di Pisa, sono stati invece trasferiti all’ospedale di Livorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina e automedica, i vigili del fuoco del comando di Livorno, i carabinieri e la polizia municipale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

“È andata bene, fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sembrano preoccupanti”, ha dichiarato la sindaca di Cecina Lia Burgalassi, recatasi sul luogo dell’incidente. La prima cittadina ha precisato che il velivolo “non era né in fase di atterraggio né di decollo dall’aviosuperficie di Cecina, ma stava sorvolando la zona”. Attesi i rilievi dell’Enac per chiarire la dinamica dell’accaduto.