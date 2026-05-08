Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il centrosinistra toscano sogna il colpaccio alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio: Prato e Pistoia a portata di vittoria al primo turno, Arezzo da riconquistare al ballottaggio grazie a un’alleanza ampia.

È il quadro fornito dal sondaggio Emg Different per Toscana Tv sui tre capoluoghi al voto, realizado tra il 27 aprile e il 4 maggio su un campione di 800 intervistati per città. L’indagine pesa candidati e liste, evidenziando la presunta fragilità del centrodestra amministrativo e lo slancio del “campo largo”, con i civici che scivolano verso sinistra.

I sondaggi, va precisato, non sono verdetti definitivi, ma indicano tendenze chiare. A Prato e Pistoia il centrosinistra è in vantaggio netto, trainato da figure oltre il proprio partito; ad Arezzo il centrodestra guida, ma un ballottaggio potrebbe ribaltare le sorti.

Affluenza in calo

Un dato trasversale preoccupa: la partecipazione stimata cala ovunque rispetto alle tornate precedenti. Ad Arezzo si prevede il 62% contro il 67% del 2020; a Prato il 60% contro il 64% del 2024; a Pistoia il 52% contro il 55% del 2022.

Arezzo: centrodestra avanti, ma civico decisivo

Qui Marcello Comanducci (centrodestra) è al 43%, contro il 40,5% di Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra). L’ago della bilancia è Marco Donati (civico, 13%), ex renziano che difficilmente appoggerà la destra. Fratelli d’Italia domina le liste al 27%, tallonato dal Pd al 26%.

Prato: Biffoni verso il bis al primo turno

Matteo Biffoni (Pd), consigliere regionale, vola al 53%, pronto a vincere subito come Ilaria Bugetti nel 2024 (52%). Gianluca Banchelli (centrodestra) si ferma al 38,5%, con gli altri sotto il 3%. Il Pd resta pilastro al 35%, la lista “Biffoni Sindaco” pesa il 7%; nel centrodestra, Fdi al 27,5% stacca Lega e Forza Italia.

Pistoia: duello equilibrato, Capecchi in vantaggio

Il confronto più serrato vede Giovanni Capecchi (centrosinistra) sopra il 50%, contro il 44,5% di Anna Maria Celesti (centrodestra) e il 5,5% di Fabrizio Mancinelli. Pd primo partito al 27%, Fdi traina la destra al 26,5%. La riappacificazione post-primarie sembra reggere.

Con un mese al voto, queste misurazioni aprono scenari di riconquista per il centrosinistra in un centrodestra indebolito dai dissidi recenti.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!