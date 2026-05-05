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La mattinata in Toscana si è aperta con un’intensa fase di maltempo, con strade allagate, traffico in tilt e diffuse criticità. In particolare nell’area nord occidentale, tra Massa, Carrara e la costa apuana.

Nelle ore centrali della giornata la cella temporalesca più intensa ha scaricato oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore. Sono stati messi in difficoltà tombini, canali di scolo e reticoli minori. Mentre Vigili del Fuoco e Protezione civile hanno gestito decine di interventi per allagamenti domestici, veicoli bloccati e problemi alla viabilità.

Allerta arancione e zone più a rischio

Il Centro funzionale regionale ha confermato una fase di forte instabilità, allertando la regione per rischio idrogeologico e idraulico. La Protezione civile ha prolungato l’allerta gialla per temporali in tutta la Toscana per la giornata di mercoledì 6 maggio. Allerta arancione per rischio idrogeologico nei comuni di Borgo a Mozzano, Lucca, Massarosa, Pescaglia, San Giuliano Terme, Vecchiano e Viareggio nella giornata di giovedì 7 maggio. Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, soprattutto dove i terreni sono già saturi e i torrenti sotto osservazione.

Le principali emergenze

Particolarmente critica la situazione sul torrente Carrione, che ha registrato un rapido innalzamento del livello idrometrico a causa delle piogge intense. Anche in Lunigiana e Garfagnana, sommate a zone già colpite da recenti incendi, come il Monte Faeta, l’assenza di copertura vegetale aumenta il rischio di smottamenti e frane in presenza di piogge intense.

A Marina di Massa è straripato il fosso Dalmine. Un’ambulanza non ha potuto raggiungere un’abitazione da cui era partita una richiesta di soccorso. Sono arrivati i Vigili del fuoco e hanno portato il paziente in ambulanza.

Paura a Castelnuovo Magra, dove un fulmine ha colpito il tetto di un’abitazione, scatenando un incendio. I Vigli del Fuoco di Sarzana sono riusciti a spengere l’incendio e mettere in sicurezza gli occupanti dell’abitazione.

A Pisa un tiglio è caduto nel centrale viale delle Piagge, per fortuna senza danni a persone.

A Carrara, la sindaca Serena Arrighi ha comunicato poco dopo le 9 di «evitare gli spostamenti non necessari nelle prossime ore. Questa mattina sono già caduti sul territorio comunale circa 80 millimetri di pioggia e l’arrivo di un’altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore. Si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari fino al termine della perturbazione».

Previsioni fino a giovedì 7 maggio

Secondo il Consorzio Lamma, la giornata di martedì 5 maggio è stata caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, rovesci e temporali localmente intensi, specie sul settore settentrionale della regione. Mercoledì 6 maggio è attesa come la giornata più critica, con precipitazioni diffuse e temporali anche di forte intensità, con cumulati medi tra 40 e 60 millimetri su parte del nord‑ovest e fino a 80‑100 millimetri sui settori più esposti. Le temperature rimarranno su valori inferiori alle medie stagionali, con minime in calo e massime stazionarie.

A partire da giovedì 7 maggio è prevista una graduale tendenza al miglioramento, con cielo in parte nuvoloso, schiarite ampie e fenomeni più isolati, limitati spesso a brevi e locali rovesci tra notte e prime ore del mattino. Le autorità, tuttavia, raccomandano di non abbassare la guardia nelle prossime 24 ore, soprattutto nelle aree già allagate e in quelle esposte a esondazioni dei torrenti e a smottamenti.

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