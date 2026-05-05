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FIRENZE – Una opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale.

Il bando è aperto ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, inattivi, o studentesse e studenti che potranno scegliere tra le tante esperienze proposte. L’offerta è molto articolata, con 399 progetti proposti in totale, che abbracciano i più vari ambiti e territori: dal sociale, alla cultura, fino ai servizi.

La durata è di dodici mesi. Alle ragazze e ai ragazzi avviati al servizio civile regionale spetta un assegno mensile pari a 507 euro quale contributo mensile per lo svolgimento del servizio. Il bando è finanziato dal Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate alla priorità “Occupazione giovanile” e rientra nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Sarà l’ente destinatario della domanda attraverso una commissione appositamente nominata a valutare l’idoneità e ad effettuare la selezione.

Le domande potranno essere presentate fino alle 12 del 10 giugno 2026 soltanto online, mediante accesso accreditato alla piattaforma web https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/

Maggiori dettagli sul bando anche sul sito giovanisi.it

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