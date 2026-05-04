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MASSA – Tragedia nella notte a Massa, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale.

L’episodio è avvenuto intorno all’1 in via degli Unni, nella zona della concessionaria Brotini, dove sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro un palo. L’impatto è stato molto violento e, subito dopo lo schianto, la macchina ha preso fuoco.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’abitacolo, rendendo impossibile qualsiasi intervento di salvataggio. Il 19enne, rimasto intrappolato all’interno dell’auto, è morto carbonizzato prima dell’arrivo dei soccorritori.

Dai primi riscontri non risulterebbero altri veicoli coinvolti: l’incidente, dunque, sembrerebbe autonomo. Saranno comunque gli accertamenti delle autorità a chiarire con precisione la dinamica e le cause dello schianto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara e i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento dell’incendio e nella messa in sicurezza dell’area. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare.

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