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SIENA – Un piccolo miracolo di natura e dedizione umana si è consumato nella Riserva Naturale Statale di “Cornocchia”, nel cuore verde del comune di Radicondoli, in provincia di Siena.

Qui, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena ha accolto la prima nascita dell’anno del Cavallino di Monterufoli, preziosa razza autoctona toscana. La puledrina, battezzata “Verbena del Cornocchino”, simboleggia un altro trionfo nella missione di conservazione delle razze locali portata avanti dai Carabinieri forestali.

Nei suoi primi giorni di vita, Verbena ha affrontato un’avventura mozzafiato: la madre l’ha respinta, costringendo il personale a un intervento salvavita. Con turni serrati ogni due ore, giorno e notte, i militari si sono prodigati per nutrirla e curarla, assicurandole le cure essenziali. Fortunatamente, l’accoglienza di un’altra cavalla come una “balia” naturale, le ha permesso di riprendersi al meglio.

Oggi la piccola è fuori pericolo, galoppa all’aperto e si prepara a unirsi al branco con gli altri puledri attesi a maggio nel Centro di Selezione Equestre. La sua storia illumina l’impegno instancabile del Reparto nella difesa della biodiversità e del patrimonio genetico di razze a rischio estinzione.

Il Cavallino di Monterufoli, allevato dalle campagne pisane fin dal XIX secolo, è un’icona di rusticità e docilità, emblema del legame tra uomo e paesaggio toscano. Grazie ai programmi di recupero dei Carabinieri, la sua popolazione cresce piano ma con fermezza.

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