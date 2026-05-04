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FIRENZE – A seguito del rogo sul Monte Faeta il governatore Eugenio Giani ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza regionale.

Azione necessaria per poi procedere alla richiesta dello stato di calamità nazionale. Il decreto è già alla firma.

https://www.agenziaimpress.it/monte-faeta-lincendio-non-si-placa-evacuazioni-in-corso-tra-lucca-e-san-giuliano-terme/

“Sono stati devastati più di settecento ettari di bosco, oltre a rendere necessaria l’evacuazione di migliaia di residenti – sottolinea il presidente -. E’ stato un rogo di vastissime proporzioni ed occorre ripristinare velocemente i danni e intervenire contro i rischi di dissesto idrogeologico dei versanti colpiti dalle fiamme, piantando nuovi alberi”.

Il monte Faeta funge da confine naturale tra le province di Pisa e Lucca e i territori coinvolti dal rogo ricompresi tra Lucca, Capannori e San Giuliano Terme.

In questi giorni sono state impegnate sull’incendio oltre novecento persone, di cui settecento volontari dell’antincendio boschivo regionale.

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