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Meteo in peggioramento, dopo le giornate soleggiate dell’ultimo fine settimana. Il cielo, infatti, tenderà a peggiorare nei prossimi giorni. In arrivo pioggia e vento forti.

Secondo il Consorzio LaMMA, infatti, già domani è previsto un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. Nella Toscana nord ovest è stata anche diramata un’allerta meteo, condice giallo, per l’intera giornata. I venti di scirocco saranno moderati o localmente forti sul fronte grossetano. I mari saranno mossi o temporaneamente molto mossi a sud dell’Elba.

Allerta arancione per rischio idrogeologico, invece, limitatamente alle zone interessate dall’incendio che per giorni ha interessato il Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa.

Mercoledì 6 maggio il cielo rimarrà molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I venti saranno deboli-moderati di Scirocco, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio. Mari: mossi.

Giovedì 7 maggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti e ampie schiarite. Possibilità di isolate e brevi piogge in mattinata.

Il meteo dovrebbe migliorare a partire da venerdì 8 maggio con un generale miglioramento con ampie schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso.