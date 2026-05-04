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PISA – “A Napoli la “questione sociale” è un tema onnipresente nel dibattito pubblico: come emergenza perpetua, violenza latente, sofferenza data e ricevuta. Nessuno si interroga sulle sue ragioni, non diventa mai una questione politica”.

Questi i temi affrontati dal film documentario Padrone e sotto, in programma all’Arsenale mercoledì 6 maggio, alle ore 20,30. La proiezione sarà accompagnata da un incontro con il regista Roberto-C, Renata Pepicelli, docente dell’Università di Pisa e Simone Sisti del sindacato sociale Multi.

Sinossi di Padrone e Sotto

Il film Padrone e sotto racconta le storie di Pio, lavoratore precario nell’industria del turismo, quella della famiglia di Ugo, in cerca di verità e giustizia dopo l’omicidio del ragazzo, infine quella dei disoccupati organizzati in lotta da anni per un lavoro dignitoso, rispecchiano tre movimenti di un’unica traiettoria, che accomuna le vite degli invisibili, dei senza voce della città.

Incanalati fin dalla nascita su un binario morto, dei suoi tentativi di scartare di lato, della differenza che esiste tra il farlo da soli e unirsi agli altri, ai propri simili e ai diversi da sé.

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