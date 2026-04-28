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Zubin Mehta festeggia sul podio il meritato traguardo delle 90 primavere. Mercoledì 29 aprile, giorno del compleanno, il maestro dirigerà infatti l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. In programma la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Per rendere omaggio al Maestro Mehta, inoltre, il Maggio musicale fiorentino ha allestito una mostra fotografica nel Foyer del teatro con 90 scatti e un video che ripercorrono la sua lunga carriera. Inaugurazione ore 19.15 (aperta fino al 1 luglio).

«Un gesto che vale più di mille parole, un atto d’amore verso Firenze e il Maggio, che commuove tutta la comunità del nostro teatro e tutto il suo pubblico», dice il sovrintendente Carlo Fuortes.

Qualche giorno fa, il Maestro Zubin Mehta, nato nel 1936 a Bombay e considerato uno dei maggiori direttori d’orchestra contemporanei aveva detto che a 90 anni ancora ascolta e studia musica. E che non intende fermarsi, annunciando che dopo Firenze sarà a dirigere a Berlino e Monaco.

Mehta non smette mai di ricordare i suoi esordi a Siena e Firenze. “Firenze è casa mia da 50 anni – ha detto recentemente -. Sono arrivato in Italia, a Siena, all’Accademia Chigiana, e poi a Firenze”.

Bella anche la scelta di festeggiare il compleanno eseguendo la Nona di Beethoven. “Il testo di Schiller dice tutto, parla di pace e fratellanza che è ciò che tutto il mondo auspica in questo momento. E io condivido il testo, la musica può essere uno strumento di fratellanza”.

Suil palco del Maggio, insieme a Mehta che dirige l’orchestra e il coro, anche il soprano Jessica Pratt, il mezzosoprano Szilvia Vörös, il tenore Bernard Richter e il basso Simon Lim.

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