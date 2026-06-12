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LUCCA – Tutta la bellezza della musica in Garfagnana. Torna per la 24esima edizione l’International Academy of Music Festival.

Dal 27 giugno all’11 luglio 2026 a Castelnuovo di Garfagnana e in varie location della valle in programma jazz raffinato e musica classica internazionale. Nato da un progetto ambizioso della Scuola Civica di Musica, è realizzato in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Il programma incrocia classica e jazz, in un continuo e armonico scambio che rende piene e vitali le due settimane di festival.

Sarà questa, peraltro, un’edizione storica del festival, che vede un importante avvicendamento al vertice. Dopo ventitré anni Efrem Briskin lascia il ruolo di direttore artistico a Massimiliano Mainolfi e a Piero Gaddi.

Il programma di giugno

Sabato 27 giugno alle 20.30, nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana, concerto inaugurale con “Laudes creaturarum”.

Domenica 28 e lunedì 29 giugno a Castelnuovo Garfagnana una due-giorni dedicata al Davis/Coltrane Jazz Century Celebration.

Il programma di domenica 28 prevede alle 11 con la conferenza del musicologo Jody Borea per un intervento su “Miles Davis Picasso del Jazz”.

Alle 18.45, in piazza del Duomo, musica all’aperto con “The Jazz Corner”, mentre alle 21 in piazza Ariosto, sul palco il Giacomo Ciardi trio.

Alle 22 salirà invece sul palco il Quartetto Lorenzo De Finti per presentare “Backlash of Uncertainty”.

Lunedì 29 giugno a Castelnuovo Garfagnana, dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 15.30 in Sala Suffredini “A love supreme di J. Coltrane: dal manoscritto alla registrazione”: conferenza di Stefano Zenni.

Alle 18.45 in piazza Umberto I, il giovane jazz elettrico di “Grooving Davis” e alle 21.15, in piazza Ariosto, il “Tin Trio Tindiglia”.

Martedì 30 giugno alle 21.15 a Gallicano, in piazza San Giovanni, Decode Jazz 4tet Cina/Italia.

Programma completo su: www.scmcastelnuovo.it – www.iamitalia.com