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VICOPISANO (PI) – Un workshop aperto a performer, attori, danzatori, creativi, scenografi principianti e professionisti, ma anche a curiosi che hanno voglia di sperimentare e di mettersi in gioco per vivere un’esperienza formativa interdisciplinare dedicata all’ideazione, alla progettazione e alla realizzazione di piccole azioni performative a contatto con la natura.

Praesentia, in programma a Vicopisano (località I Sodi) il 30 e 31 luglio, è un’occasione per chi desidera esplorare queste tematiche o per chi vuole approfondire la propria pratica.

Praesentia

“Presenza” è l’atto o la condizione di essere fisicamente o spiritualmente presenti in un luogo in un momento specifico. Le arti performative sono forme di espressione in cui l’opera si compie attraverso un’azione dal vivo eseguita da una persona o un gruppo.

Il loro fulcro è l’effimerità, la presenza fisica e il coinvolgimento dello spazio, del corpo e del tempo. Durante questo workshop intensivo, Martina Favilla, direttrice artistica e regista di Antitesi Teatro Circo e Elvira Todaro, performer e docente di eco e social design dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, guideranno i partecipanti attraverso un percorso di scoperta e creazione che unisce le arti sceniche e il design sostenibile.

In due giorni di atelier verranno introdotte tecniche di scenografia con bio materiali e aspetti pratici di progettazione scenica, con un focus sull’interazione tra performance e natura.

I partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare idee, realizzare bozze e mettere in scena brevi performance, ricevendo feedback e consigli, che potranno poi presentare in occasione dell’Evento Il Giullare della Terra che si terrà a Vicopisano il 26 e 27 settembre 2026.

Il Giullare della Terra

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto di Antitesi Il Giullare della Terra, inserito tra i vincitori del Bando Progetti Speciali 2026 del Ministero della Cultura, un’idea originale di teatro-circo itinerante che mette in relazione San Francesco e Dario Fo.

Rilegge, infatti, in chiave contemporanea e circense la figura di San Francesco, inserendosi in un contesto di altissimo valore storico e simbolico, l’800° anniversario della morte del Santo (1226–2026).

Attraverso una rilettura contemporanea della figura di San Francesco come precursore dell’ecologia integrale, le iniziative vogliono riscoprire il suo esempio di umiltà e amore per tutte le creature, per non dimenticare l’importanza di vivere in armonia con il mondo e con gli altri.

Inoltre, a 100 anni dalla nascita (1926-2026) di Dario Fo, Il Giullare della Terra vuole anche essere un omaggio al Premio Nobel per la Letteratura 1997, per celebrare il suo coraggio e la sua capacità di usare l’arte del teatro come strumento di protesta e denuncia sociale e riscoprire il valore della satira come forma di libertà di pensiero e di impegno civile, anche attraverso la valorizzazione e trasmissione viva di una delle sue opere più rappresentate nel mondo, Lu Santu Jullare Francesco.

In attesa del grande evento di settembre Il Giullare della Terra, è nata intanto negli spazi della Scuola di Arti Circensi Antitesi di Ghezzano anche la Biblioteca del Giullare, spazio condiviso dove raccogliere libri su circo, teatro, arte, ecologia e ambiente.

Contributo partecipazione workshop: 50 euro

Info e iscrizioni: info@antitesiteatrocirco.it

Antitesi Teatro Circo

Dal 1994 l’associazione Antitesi Teatro Circo si impegna a diffondere l’arte circense e farne capire le molteplici potenzialità. Nel 2003 ha creato la prima Scuola di Arti Circensi della Toscana e nel 2008 il primo Centro Educativo Circense regionale che oggi è una tra le più importanti Scuole di Arti Circensi e Performative a livello nazionale, con sede a San Giuliano Terme e Vicopisano, con più 200 allievi tra adulti e bambini.

Dal 2018 al 2024 l’associazione ha gestito il Teatro Rossini di Pontasserchio nel comune di San Giuliano Terme (PI). Attualmente fa parte di ACCI (Associazione Circo Contemporaneo Italia) e dell’Associazione Giocolieri e Dintorni con cui collabora alle Reti CircoSfera e AltroCirco, impegnate nello sviluppo del circo ludico-educativo e sociale in Italia, collabora a progetti sullo sviluppo e la promozione del circo sociale e sul tema della partecipazione dei giovani al mondo del circo.

Molti gli spettacoli e gli eventi organizzati sul territorio.

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