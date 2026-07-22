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Si avvicina la fine di luglio, ma non quella degli eventi in musica che accompagneranno, come di consueto, l’estate toscana.

Molti ancora i concerti e i grandi incontri, tra arte, musica e cultura, che accompagneranno la fine del mese dei capoluoghi toscani. Di seguito tutti gli appuntamenti della settimana.

Festival della Versiliana

Fino al 31 agosto tornano i celebri Incontri al Caffè della Versiliana, nell’ambito della 47ma edizione del Festival della Versiliana, confermandosi uno dei palcoscenici più prestigiosi e attesi dell’estate italiana. Tra politica, economia e sport, ci sarà molto spazio anche per la musica e la cultura, per un festival “a tutto tondo”.

Primo appuntamento della settimana giovedì 23 luglio dalle 18.30, con la presentazione del libro “Tra cultura, costume e informazione” di Concita Borrelli, giornalista. Con Nicola Santini, direttore di ‘Vero’ e autore di ‘Un po’ d’Istruzione un po’ distruzione’.

La serata proseguirà con la seconda edizione di Hit Giovane | Canzone d’Autore 2026. Il concorso canoro dedicato ai giovani dai 16 ai 35 anni, giunto alla sua seconda edizione, si terrà al Caffè della Versiliana dalle ore 21.30. Ospite d’onore Mara Maionchi. Con la conduzione di Carlo Fontana, la direzione artistica Franca Dini e la produzione Associazione Pegaso. Hit Giovane proseguirà anche venerdì 24 luglio.

Venerdì 24 appuntamento con la prevenzione a tavola. “Cibi buoni e cibi cattivi, la prevenzione inizia a tavola” è il titolo dell’incontro che dalle 18.30 vedrà ospiti Letizia Cesani, Presidente Coldiretti Toscana, viticoltrice, Valerio Mari, Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro, Leonardo Romanelli, giornalista, critico enogastronomico, sommelier e Duilio Francesconi, chirurgo oncologo, direttore chirurgia senologica Ospedale Versilia, direttore scientifico LILT Lucca. A condurre Claudio Sottili.

Al termine dell’incontro, degustazione di prodotti agricoli locali.

Sabato 25 luglio spazio alla cronaca con “Il ragionevole dubbio di Garlasco”, l’incontro con Stefano Vitelli, magistrato e giurista, autore di ‘Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia’. Conduce Simone Dinelli, Corriere Fiorentino.

Appuntamento poi al Teatro Grande con Pablo Trincia in L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo, il debutto teatrale dello sceneggiatore e autore televisivo. Al centro dello spettacolo, firmato allo stesso Trincia con Debora Campanella, la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90.

Appuntamento al Caffè con domenica 26 alle 18.30 con “Comunicare oggi l’Identità e i Valori della Massoneria”, incontro con Luciano Romoli, Gran Maestro della Gran Loggia degli A.L.A.M. Conduce Carlo Bartoli, presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti.

La sera, al Teatro Grande, dalle 21.30, lo spettacolo del comico Jonathan Canini. L’attore pisano che ha conosciuto il successo grazie ai social sarà protagonista del suo spettacolo “Te lo giuro sul tuo ex”.

Si prosegue martedì 28 luglio con “Tra guerra e diplomazia. Iran, Hormuz e Paesi arabi del Golfo”, con Natalia Quintavalle, già Ambasciatrice in Afghanistan, Serena Giusti, docente alla Link Campus University di Roma e ricercatrice associata alla Scuola Sant’Anna di Pisa. Conduce Roberto Bernabò, direttore digitale di Class Editori.

Appuntamento poi mercoledì 29 luglio con la presentazione del libro “Il prezzo della libertà”, di Valentina Petrini, giornalista d’inchiesta. Con lei in dialogo l’attivista Marco Cappato e Paolo Del Debbio a condurre.

Tutti i giorni anche appuntamenti con i laboratori per i giovani spettatori all’Arena dei Piccoli. Gli appuntamenti al Caffè sono ad ingresso gratuito. Per il programma completo e tutti gli appuntamenti collaterali al Versiliana Festival www.versilianafestival.it

Lucca Summer Festival

Al Lucca Summer Festival proseguono gli appuntamenti tra teatro e musica. Appuntamento sabato 25 luglio (dalle ore 21 in piazza Napoleone) con Din Don Down – Alla ricerca di (D)io, spettacolo di e con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius. Lo spettacolo è “è un rito collettivo, un’esplorazione comica e poetica del concetto di Dio, attraversato in tutte le forme, sembianze e possibilità con cui possiamo cercarlo, interrogarlo o immaginarlo”.

Appuntamento poi a domenica 26 luglio, dove, dalle ore 21, in piazza Napoleone, si esibirà Karima, in un concerto gratuito dal titolo Lifetime. Accompagnata dal pianista Piero Frassi, musicista con cui condivide da anni il percorso artistico, Karima si esibirà in uno spettacolo intimo ed essenziale, costruito sul dialogo tra pianoforte e voce.

Sarà sempre piazza Napoleone la cornice di uno dei concerti più attesi del cartellone. Martedì 28 luglio, dalle ore 21, il cantante gallese Tom Jones sarà protagonista assoluto di un’altra esclusiva italiana al Lucca Summer Festival. Con 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e il record del 2021 per artista più anziano a scalare le classifiche ufficiali britanniche, Tom Jones è pronto a stupire la piazza lucchese con il suo pop.

Per il gran finale del Lucca Summer Festival la direzione è affidata a una delle band che hanno fatto la storia del rock italiano. Mercoledì 29 luglio sul palco di piazza Napoleone saliranno infatti i Pooh, che festeggiano i loro 60 anni di carriera tornando sui palchi italiani. La tappa lucchese fa parte di un tour di grande successo, andato sold out all’Arena di Verona a maggio.

Pisa Summer Knights

Si avvicina alla conclusione anche il Pisa Summer Knights, con le ultime tre grandi serate all’insegna della musica italiana e internazionale.

Giovedì 23 giugno è il turno di Giorgia, che farà tappa proprio in piazza dei Cavalieri. Si tratta dell’unica data toscana del tour della cantante romana. Giorgia porterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo ultimo album “G”.

Venerdì 24 sarà poi la volta di uno dei cantanti più parlati degli ultimi mesi. Arriva infatti al Pisa Summer Knights TonyPitony, il progetto provocatorio e goliardico del cantante e jazzista siracusano Ettore Ballarino.

Gran finale con una delle band che ha fatto la storia dell’alternative rock mondiale. Arrivano a Pisa gli Skunk Anansie, nella loro quarta tappa italiana. La band guidata da Skin porterà sul palco di piazza dei Cavalieri il loro ultimo album The Painful Truth.

Vivi Fortezza Siena

Alcuni Festival finiscono, altri iniziano. I Nomadi, Massimo Ranieri, Panariello e Serena Brancale. Questi solo alcuni dei nomi che animeranno l’estate della Fortezza Medicea di Siena.

Anche per il 2026 torna l’appuntamento con gli eventi Vivi Fortezza, quest’anno in collaborazione con The B-Side e il Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Quattordici gli appuntamenti principali. La grande musica italiana parte dai Nomadi (24 luglio, ore 21:30), per poi dare appuntamento con Serena Brancale (26 luglio, ore 21:30) e infine con i Negrita (29 luglio, ore 21:30).

Tutti gli eventi sono realizzati in collaborazione con The B-Side e il Teatro Verdi di Montecatini Terme. E’ possibile acquistare i biglietti su Ticket One.

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