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CHIANCIANO TERME – Quattro giorni di musica, incontri, cibo del territorio e intrattenimento per tutte le età. Da giovedì 23 a domenica 26 luglio torna a Chianciano Terme uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Festa della Musica, giunta quest’anno alla sua ventiquattresima edizione.

A fare da cornice alla manifestazione sarà ancora una volta il suggestivo Parco Fucoli. L’evento, completamente a ingresso gratuito, è organizzato dai volontari di Fabrica E20 APS, associazione nata nel 2024 dall’unione delle storiche realtà Collettivo Fabrica ed E20. Con oltre 200 giovani coinvolti durante tutto l’anno nelle fasi di progettazione e allestimento, la festa si conferma un esempio straordinario di partecipazione, lavoro di squadra e promozione culturale.

Il programma musicale sui palchi principali vedrà alternarsi artisti di rilievo nazionale: si parte giovedì 23 luglio con le esibizioni di Heva, Giovanni Ti Amo e i Santi Francesi. Venerdì 24 sarà la volta di Millealice, Gioia Lucia, Chadia e Plastica, mentre sabato 25 la serata entrerà nel vivo con Bels, Cmqmartina, Boss Doms e Luca Parrini. La chiusura di domenica 26 luglio sarà affidata all’energia del format Ciao Discoteca Italiana. I concerti principali prenderanno il via ogni sera a partire dalle ore 22:00.

Non solo concerti. Tutti gli appuntamenti

Non solo concerti, ma un’esperienza da vivere fin dal tardo pomeriggio. Ogni giorno, a partire dalle 18:30, lo spazio dell’aperiVIVO proporrà musica dal vivo e momenti di approfondimento dedicati a tematiche attuali come i diritti, la creatività e l’impegno sociale. In calendario figurano il live painting del Collettivo Ahenum, talk con le artiste e momenti comici insieme a Carmine Del Grosso, oltre a dibattiti in collaborazione con realtà locali su progetti sociali come “Io non mi gioco”. A completare la proposta del festival ci sarà l’immancabile offerta enogastronomica. Dalle 19:30 apriranno gli stand ristorazione con un menù a km zero curato dai volontari dell’associazione, che proporrà specialità fresche preparate ogni giorno e i tradizionali piatti a base di cacciagione. L’area del parco ospiterà inoltre un ricco mercatino dell’artigianato, punti bar, spazi relax e servizi volti a garantire un evento sostenibile e attento all’ambiente.

Tutti i dettagli sulle attività e sul programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.festadellamusicact.it e sui canali social dell’evento.