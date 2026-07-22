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SAN QUIRICO D’ORCIA – Dal 25 luglio al 1° novembre 2026, San Quirico d’Orcia torna a trasformarsi in un laboratorio d’arte contemporanea a cielo aperto con la cinquantacinquesima edizione di “Forme nel Verde”, una delle rassegne di scultura più longeve e rinomate del panorama nazionale, con la direzione artistica di Carlo Pizzichini.

Al centro dell’esposizione la mostra diffusa “ITINERE. L’Uomo Quantico in cammino…” dell’artista Gianfranco Meggiato. Le sue opere — caratterizzate da un dinamico equilibrio di sfere aperte, intrecci di forme e giochi di pieni e vuoti — si inseriscono in un dialogo profondo con la geometria rinascimentale degli Horti Leonini, le vie del centro storico, i celebri Cipressini e il paesaggio unico della Val d’Orcia. Pensato come un percorso d’arte e contemplazione lungo l’antico tracciato della Via Francigena, l’itinerario espositivo invita il visitatore a un vero e proprio viaggio interiore, oltrepassando la materia pura per ritrovare una connessione con l’ambiente circostante.

A completare la proposta culturale di questa edizione saranno gli spazi di Palazzo Chigi Zondadari. Nella sezione “Ceramica a Palazzo” va in scena la mostra “Alle belle statuine”, che svela un lato meno noto ma affascinante di Emilio Giannelli, storico vignettista del Corriere della Sera: una raccolta di piccole sculture satiriche in terracotta dedicate a esponenti della politica, del clero e a figure della vita quotidiana. Accanto a questa, spazio al futuro della scultura contemporanea con “Forme nel Verde Young 2026”, l’esposizione che mette in mostra le ricerche e la creatività di venti giovani artisti provenienti da dieci tra le principali Accademie di Belle Arti d’Italia.

Dal 1971 un riferimento in Italia

“Fin dal 1971 San Quirico d’Orcia accoglie e valorizza la grande scultura, e quest’anno viviamo una sinergia davvero straordinaria, quella tra la scultura, il paesaggio e il passaggio della storia. Le sculture sognanti e complesse di Gianfranco Meggiato ci spingono a compiere un viaggio interiore lungo la Via Francigena, ricordandoci la capacità dell’arte di farci osservare il quotidiano con occhi nuovi – sottolinea il Sindaco Marco Bartoli. – Allo stesso tempo, celebriamo la tradizione della nostra terra plasmata dal fuoco grazie all’ironia sottile e alla forza materica delle terracotte di Emilio Giannelli. Infine, aprire i nostri spazi al talento dei giovani delle Accademie di Belle Arti trasforma San Quirico in un’officina di futuro e in un crocevia unico di idee ed energie creative”.

L’inaugurazione si terrà sabato 25 luglio alle ore 18:00 in Piazza della Libertà. Le mostre saranno ad ingresso libero: le sculture all’aperto negli Horti Leonini saranno accessibili tutti i giorni dall’alba al tramonto, mentre le esposizioni all’interno di Palazzo Chigi Zondadari seguiranno l’orario 10:30 – 18:00. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.formenelverde.it.

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