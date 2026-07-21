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SINALUNGA – Proseguono le operazioni per l’adeguamento e il consolidamento del ponte sul torrente Foenna, situato al km 25+380 della SP 327 “di Foiano”, in località Ponte Nero tra i Comuni Torrita di Siena e di Sinalunga. Mercoledì 22 luglio è previsto il varo del ponte Bailey provvisorio.

Il montaggio della struttura metallica mobile, in corso in questi giorni, rientrava nella prima fase del cronoprogramma per la realizzazione della viabilità parallela temporanea. Una volta completata e messa in funzione, si procederà al collegamento con le due strade sterrate tra la provinciale ed il bailey, con la chiusura al traffico del ponte esistente sulla SP 327 e l’avvio delle opere principali di demolizione, rinforzo e ricostruzione dell’impalcato, garantendo al contempo il transito e la connessione viaria continua tra Torrita di Siena e Bettolle.

“Il varo del ponte Bailey rappresenta un momento simbolico ed operativo fondamentale per questo cantiere – dichiara la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti –. Ringrazio ancora una volta i Comuni di Sinalunga e Torrita di Siena, la Regione Toscana e in particolare le attività produttive del territorio per il costante spirito di collaborazione che ha permesso di raggiungere questo obiettivo”.

L’intervento complessivo, dal valore di circa 1 milione e 975 mila euro e integrazioni per la viabilità provvisoria, restituirà alla collettività un’infrastruttura pienamente sicura, efficiente e adeguata ai moderni standard di traffico. Una volta aperto al traffico, la struttura provvisoria potrà essere utilizzata da tutti i veicoli di massa complessiva inferiore a 44 tonnellate. I trasporti eccezionali dovranno utilizzare la viabilità in direzione Sinalunga.

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