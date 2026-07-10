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FIRENZE – Il presidente di UPI Toscana, Francesco Limatola, ha assegnato le deleghe ai componenti del nuovo Direttivo, definendo l’assetto operativo con cui l’Associazione lavorerà nei prossimi anni sui principali temi che riguardano Province e territori.

Accanto al presidente, un ruolo di primo piano è affidato alle due vicepresidenti, Sandra Scarpellini e Agnese Carletti, due donne alla guida della vicepresidenza di UPI Toscana, a testimonianza di una scelta che valorizza competenze, esperienza amministrativa e una rappresentanza sempre più equilibrata nelle istituzioni.

Due donne alla vicepresidenza

Sandra Scarpellini, presidente della Provincia di Livorno, è stata nominata vicepresidente vicaria e seguirà le politiche energetiche e lo sviluppo sostenibile, l’assistenza agli studenti con disabilità, le politiche di genere e le pari opportunità. Ad Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, è stata invece affidata la vicepresidenza con delega alla polizia provinciale, alla pianificazione strategica e alla Toscana diffusa, tema sempre più centrale per garantire servizi e opportunità anche nelle aree più periferiche della regione.

Le altre deleghe ai presidenti

Le altre deleghe completano un quadro che punta a coprire tutti gli ambiti di competenza delle Province. Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, seguirà la programmazione scolastica, le politiche per il lavoro e la formazione e la cultura.

Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca, si occuperà di Europa e fondi europei, pianificazione territoriale e governo del territorio, oltre alla Casa dei Comuni. Roberto Valettini, presidente della Provincia di Massa-Carrara, avrà le deleghe a edilizia scolastica, finanza locale, personale e patrimonio. Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, seguirà infrastrutture viarie, politiche per la costa e il mare e transizione digitale. Luca Marmo, presidente della Provincia di Pistoia, si occuperà di politiche ambientali, trasporto pubblico locale e mobilità, montagna e contratti pubblici con la Stazione Unica Appaltante. Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato, avrà infine la responsabilità di protezione civile, sviluppo economico, politiche per la legalità e politiche giovanili.

Nel corso della stessa riunione il Direttivo ha inoltre affrontato alcuni dei principali dossier aperti per gli enti provinciali. Tra questi, l’esame delle proposte di legge regionali sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, un aggiornamento sull’attività dell’Ufficio comune dedicato alle bonifiche e ai siti inquinati e un confronto sul trasporto pubblico locale su gomma, con la definizione della posizione che UPI Toscana porterà ai tavoli istituzionali.

Con l’assegnazione delle deleghe prende così pienamente avvio l’attività del nuovo Direttivo, chiamato a rappresentare le istanze delle Province toscane e a rafforzarne il ruolo nel confronto con Regione e Governo sui temi strategici per lo sviluppo dei territori.

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