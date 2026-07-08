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PISA – Wizz Air ha annunciato l’apertura di una nuova rotta tra l’aeroporto di Pisa e Madrid, operativa dal 3 novembre con un volo al giorno per un totale di sette frequenze settimanali.

La nuova tratta nasce in concomitanza con l’apertura della base Wizz Air a Madrid e mira a rafforzare i collegamenti tra la Toscana e la Spagna, offrendo opportunità sia ai turisti sia ai viaggiatori d’affari e ai pendolari che si spostano per motivi familiari. I voli saranno effettuati con Airbus A321neo da 239 posti, aeromobili di ultima generazione che, secondo la compagnia, garantiscono consumi ridotti, minori emissioni e una rumorosità inferiore rispetto ai modelli precedenti.

Con l’introduzione di Madrid salgono a sei le rotte operate da Wizz Air dallo scalo pisano verso cinque Paesi, affiancandosi ai collegamenti già attivi per Tirana, Palermo, Varsavia, Iași, Bucarest e Belgrado. Per la stagione estiva 2026, dalla base di Pisa sono in vendita oltre 335 mila posti, il 23% in più rispetto all’estate 2025; l’offerta complessiva annua supera i 563 mila posti, crescendo del 32,8% rispetto all’anno precedente, sempre secondo i dati diffusi dalla compagnia.

Wizz Air segnala inoltre che, dall’inizio del 2026, sono stati operati 1.100 voli da e per Pisa, con un aumento del 41,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Dal debutto nello scalo toscano nel 2010 la compagnia ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri e detiene oggi una quota di mercato dell’8%, risultando la terza compagnia per presenza all’aeroporto Galileo Galilei.

«Con l’annuncio della nuova rotta Pisa‑Madrid rafforziamo ulteriormente il nostro impegno in Toscana e confermiamo la volontà di continuare ad ampliare l’offerta di collegamenti internazionali dall’Italia», ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Toscana Aeroporti ha definito l’iniziativa «importante», sottolineando che l’avvio del servizio potenzia la connettività dello scalo pisano verso una delle principali capitali europee e conferma il ruolo strategico dell’aeroporto nei piani di sviluppo della compagnia.

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