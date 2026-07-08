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FIRENZE – Sono ripresi nella mattinata dell’8 luglio gli esami di maturità al liceo Machiavelli Capponi, a un giorno dall’incendio che ha danneggiato la sede di Palazzo Rinuccini in via Santo Spirito.

https://www.agenziaimpress.it/incendio-al-liceo-machiavelli-capponi-sospesi-gli-esami-di-maturita/

L’episodio aveva costretto alla sospensione delle prove orali programmate per la giornata precedente. Non sono state ancora rese note le cause del rogo né l’entità precisa dei danni, mentre le verifiche dei vigili del fuoco e degli organi competenti proseguono.

«Il valore di questo edificio è prezioso per Firenze, siamo dispiaciuti per quanto è accaduto», ha commentato Beatrice Barbieri, consigliera della Città metropolitana delegata alla scuola. «Siamo dispiaciuti per i ragazzi che hanno trovato questo problema. Ora la Città metropolitana aiuterà nel ripristinare tutti gli spazi e nello svolgimento di quelli che saranno i programmi della scuola, anche dando altri edifici se sarà necessario».

La Città metropolitana ha quindi assicurato il proprio impegno per il recupero delle aule e per garantire la regolare conclusione dell’anno scolastico e delle procedure d’esame. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della sede e sull’eventuale riprogrammazione delle prove sono attesi nelle prossime ore.

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