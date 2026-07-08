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Per chi da oggi si prepara a diventare una matricola dell’Università di Pisa, il primo «sportello« potrebbe non essere una segreteria né una mail, ma un assistente virtuale.

Si chiama Sybilla ed è la novità con cui l’ateneo inaugura l’apertura delle immatricolazioni. Un sistema basato sull’intelligenza artificiale pensato per rispondere ai dubbi più frequenti di chi si iscrive per la prima volta.

L’assistente è in grado di fornire informazioni sulle pratiche di segreteria, sulla contribuzione universitaria, sulla carriera e sulle modalità di accesso ai corsi di studio.

Non sostituisce però i canali tradizionali. Restano infatti disponibili il supporto via mail e telefono e il ricevimento su appuntamento attraverso lo Sportello virtuale.

«L’intelligenza artificiale è solo lo strumento – spiega Antonio Cisternino, presidente del Sistema Informatico di Ateneo –. Ciò che rende Sybilla affidabile è il lavoro continuo degli uffici dell’Ateneo, che aggiornano le informazioni e garantiscono che le risposte siano corrette e coerenti con le procedure dell’Università. In questo modo trasformiamo l’intelligenza artificiale in un servizio stabile, verificato e destinato a crescere, anche integrando in futuro modelli diversi da quelli utilizzati oggi».

Tra le principali novità per il nuovo anno accademico dell’Università di Pisa c’è la laurea triennale in italiano e inglese in Ingegneria delle Tecnologie Digitali, con sede a Carrara, e due nuove lauree magistrali: in Scienze infermieristiche specialistiche nelle cure intensive e nell’emergenza e in Scienze infermieristiche e ostetriche – profilo ostetrico.

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