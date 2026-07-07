Per il Palio del 16 agosto, la Giunta comunale di Siena conferma come mossiere Renato Bircolotti.
Sono dunque valse a poco le critiche soprattutto via Social per la mossa del Palio del 2 luglio. A dire di molti, il mossiere avrebbe dovuto invalidare l’uscita dai canapi della Contrada dell’Aquila, prima ancora dell’ingresso della Contrada dell’Onda, di rincorsa.
La decisione, viene motivato, è possibile dopo la segnalazione del Magistrato delle Contrade dello scorso 6 maggio e della proposta dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio (ai sensi dell’articolo 30 del medesimo Regolamento).
Nella stessa seduta, sono stati nominati Gianni Morelli (Bruco), Claudio Rossi (Drago), Marco Antichi (Pantera) come Deputati della Festa. Fabiano Valmori (Tartuca), Antonio Borghi (Valdimontone), Daniele Lodi (Leocorno) come Ispettori della Pista. Simone Bari (Valdimontone), Andrea Bonacci (Civetta), Massimo Bari (Leocorno) come Giudici della Vincita e Riccardo Frosini come Maestro di Campo.