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BUTI – Un incendio è divampato nella mattina di mercoledì 8 luglio sul Monte Serra, nel territorio del comune di Buti, una delle zone più fragili della provincia di Pisa.

Le fiamme sono scoppiate in un’area boschiva esposta, aggravata dall’ondata di caldo e dalla prolungata assenza di piogge che rendono l’intero crinale particolarmente a rischio.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, volontari dell’antincendio boschivo e personale degli enti locali impegnati nel contenimento del fronte e nella messa in sicurezza dell’area. In supporto alle operazioni a terra sono stati utilizzati elicotteri per raggiungere i punti più impervi e rallentare l’avanzata delle fiamme: al momento operano tre mezzi aerei della flotta regionale insieme a 17 squadre di volontari AIB, secondo quanto riportato dalle autorità.

La sindaca di Buti

La sindaca di Buti, Arianna Buti, si è recata nell’area dell’incendio per seguire l’evolversi delle operazioni sul campo, segnalando la preoccupazione dell’amministrazione per un evento che, nelle attuali condizioni climatiche, può rapidamente aggravarsi. Per motivi di sicurezza la strada provinciale 56 non è più percorribile.

Il Monte Serra è già noto per la sua vulnerabilità agli incendi: la fitta vegetazione, i pendii scoscesi e le recenti temperature elevate aumentano la probabilità che anche un piccolo innesco provochi roghi estesi. Alle 12:40 i vigili del fuoco hanno diffuso un primo aggiornamento ufficiale, specificando che l’intervento era iniziato alle 11:15 sulla strada provinciale 56 e che le fiamme interessavano soprattutto il sottobosco in una zona di difficile accesso per le squadre a terra; sul posto sono presenti anche i carabinieri di Buti.

Il Comune di Vicopisano

In un comunicato delle 13:50 il Comune di Vicopisano ha confermato che l’incendio è in fase di contenimento, ma richiederà ancora molto lavoro. Il rogo sarebbe partito dal bordo strada, nei pressi delle Grotte della Madonna. Il Comune ha elogiato l’intervento coordinato delle squadre AIB dei Comuni del Monte Pisano, guidate dai direttori delle operazioni Enrico Bernardini, Giuliano Casalini e Paolo Mazzantini, con il supporto del Coordinamento Volontariato Antincendi Boschivi Toscana e degli operai forestali di Calci. Il comunicato sottolinea la necessità di una sorveglianza continua dell’area per evitare riprese del fronte di fuoco, viste le condizioni meteorologiche favorevoli ai roghi.

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