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SIENA – Prosegue dal 1 al 20 agosto nella Curva San Domenico dello Stadio A. Franchi, l’iniziativa del cinema all’aperto firmata Nuova Immagine Sociale Cooperativa con il patrocinio del Comune di Siena.

La programmazione, con inizio alle ore 21.30, propone una proiezione unica per serata con una selezione di film italiani e internazionali, spaziando dal genere drammatico all’animazione, dalla commedia alle questioni sociali del nostro tempo.

Tra i titoli in cartellone spiccano “Marty Supreme”, “Il Diavolo veste Prada 2” e “The Drama”. Non mancano anche momenti di cinema italiano d’autore con titoli come “Le città di pianura”, “Che Dio perdona a tutti” e “Buen Camino”.

Per questa seconda parte del cinema estivo saranno anche proposte alla cittadinanza alcune pellicole del passato. Saranno quindi proiettati “Sapore di mare” e “Persepolis”, in omaggio rispettivamente al cantante Gino Paoli e alla fumettista iraniana Marjane Satrapi, entrambi recentemente scomparsi.

La rassegna si concluderà con “Bohemian Rhapsody” – Freddie Mercury nel 2026 avrebbe compiuto 80 anni – e, a 30 anni dalla prima proiezione, con “Space Jam, film cult che vede Micheal Jordan alle prese con i personaggi della Looney Tunes. L’evento Space Jam, patrocinato dalla FIP Siena, sarà a prezzo ridotto per chiunque si presenterà allo stadio con una canotta da pallacanestro.

Quattro le serate di pausa, dal 13 al 16 agosto compresi.

Prezzi popolari per garantire la massima partecipazione: biglietto intero 6 euro, ridotto 5 euro per under 12, over 65 e soci Coop. È disponibile anche un abbonamento a 5 spettacoli a 25 euro.

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