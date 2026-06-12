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PISA – VI edizione per il 110 Hertz Festival, in programma dal 18 al 21 giugno alla Villa Medicea di Coltano, nel cuore del Parco di San Rossore.

La manifestazione è sostenuta dal Comune di Pisa e da Unicoop Firenze e propone quattro giornate dedicate alla musica, al teatro, all’arte, alla radio, ai laboratori e alle attività all’aria aperta.

Promosso da Binario Vivo APS, in collaborazione con il Comune di Pisa, Unicoop Firenze e Cantiere Sanbernardo, il festival conferma la propria vocazione multidisciplinare. Il programma è capace di intrecciare spettacolo dal vivo, creatività e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale di Coltano.

Saranno oltre trenta gli appuntamenti in calendario tra concerti, spettacoli teatrali, performance itineranti, laboratori artistici, danza, installazioni e dirette radiofoniche.

EDIZIONE 2026

L’edizione 2026 si aprirà giovedì 18 giugno con una serata dedicata alla musica dal vivo e alle arti visive. Nei giorni successivi si alterneranno artisti e compagnie provenienti da esperienze e linguaggi differenti.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attiva Radio 110 Hertz, che racconterà il festival attraverso interviste, approfondimenti, musica e incontri con gli ospiti.

Tra le novità di questa edizione, la tessera associativa sarà inclusa nel prezzo del biglietto. Sarà inoltre attivo un servizio di navetta tra il Teatro Nuovo di Pisa e Coltano, con l’obiettivo di favorire la partecipazione del pubblico e rendere il festival ancora più accessibile. Il servizio sarà attivo per tutta la durata degli eventi, con partenze e rientri programmati indicativamente ogni ora tra Pisa e Coltano.

Per programma e info https://www.110hertzfestival.it/