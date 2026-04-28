SIENA – “È stato un voto all’unanimità del board” di Delfin “seguendo numerosi advisor sia bancari sia legali che ci hanno indicato che era la scelta migliore per l’azienda” e per la holding.
https://www.agenziaimpress.it/mps-vince-a-sorpresa-la-lista-di-lovaglio-maione-si-ritira-titolo-vola-in-borsa-55/
Così Francesco Milleri, ad e presidente di EssilorLuxottica e presidente di Delfin, primo azionista di Mps con il 17,5%, a proposito del voto della finanziaria per la lista Plt Tortora per la banca toscana.
“Non ci interessiamo né delle persone né della governance, ci interessiamo dei risultati”, aggiunge Milleri a margine dell’assemblea di EssilorLuxottica sull’ipotesi che abbia parlato con l’a.d. Luigi Lovaglio dopo l’esito dell’assise di Mps.
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