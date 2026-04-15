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Sono le 17.30 circa e il presidente di Mps, Nicola Maione, dopo oltre quaranta minuti di sospensione, torna in assemblea dei soci per annunciare la vittoria della lista capeggiata da Luigi Lovaglio.

Immediato l’applauso dei presenti e, fuori da ogni schema, si è levato anche il coro dei piccoli azionisti ‘Lovaglio, Lovaglio’.

Una prima avvisaglia del risultato era giunta qualche minuto prima dal sito de La Stampa che aveva annunciato la vittoria della lista Plt holding. Poi, la conferma.

Il cda di banca Mps rientra nell’auditorium di viale Mazzini e annuncia i risultati, dopo la verifica dei voti. La lista del cda uscente ha ottenuto il 38,79% (sui presenti), la Lista Plt Holding il 49,95%, mentre la lista Assogestioni il 6,94%. Contrari: 0,22%, Astenuti: 4,1%.

Immediatamente dopo, il presidente Nicola Maione annuncia il ritiro della sua candidatura da presidente di banca Mps. Anche per lui applausi dall’aula.

Il nuovo cda di Banca Mps è dunque così composto: Cesare Bisoni, Nicola Maione, Luigi Lovaglio, Fabrizio Palermo, Flavia Mazzarella, Corrado Passera, Livia Aliberti, Massimo di Carlo, Carlo Grimaldi, Patrizia Albano, Paolo Boccardelli, Carlo Corradini, Paola Leoni, Antonella Centra e Paola De Martini.

Luigi Lovaglio dunque torna in sella a Rocca Salimbeni. L’ex ad, defenestrato dall’attuale cda, si è preso la rivincita, riuscendo a portare dalla sua parte quasi il 50% dei voti presenti in assemblea. In particolare, è riuscito a convincere Banco Bpm e il socio di maggioranza relativa Delfin che hanno spostato l’equilibrio con il 21,3% circa del capitale.

Alla lista di maggioranza adesso andranno a questo punto otto consiglieri, mentre sei alla lista dell’attuale cda e 1 alla lista di Assogestioni.

Come dicevamo, l’assemblea ha accolto con un fragoroso applauso il risultato finale, così come accaduto in mattinata quando il socio Bivona, nel suo intervento, aveva richiesto un ringraziamento a Luigi Lovaglio.

Intanto il mercato sembra apprezzare i lavori dell’assemblea e la Borsa di Milano chiude la seduta con +5,5% di Mps e 5,6% di Mediobanca.

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