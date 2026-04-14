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Per l’Europa e per l’Italia occorre un nuovo PNRR per dare nuova spinta all’economia e nuova fiducia al nostro continente. L’unico al di fuori delle guerre.

Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, l’associazione dei banchieri italiani, al termine dell’incontro “Le imprese e il contesto internazionale, la criticità dei mercati e gli scenari futuri” organizzata a Firenze da Confidustria Toscana Centro e Costa.

«Bisogna fare una nuova iniziativa similare al Pnrr – ha detto , dando nuova spinta e nuova fiducia all’Europa che è al di fuori dei conflitti bellici e quindi non solo ha delle prospettive diverse in termini di relazioni internazionali, ma può essere molto più fortemente e ulteriormente attrattiva».

PNRR in Toscana

Il PNRR dal 2021 quando è stato attivato sta arrivando a conclusione e entro questa primavera i progetti dovranno essere conclusi e rendicontati all’Europa. Articolato in 6 missioni, 16 componenti e 197 linee di finanziamento, stima la Regione Toscana che nella nostra regione sarebbero arrivati circa 4 miliardi. Dal portale PNRR in Toscana, viene indicato che sarebbe stato in grado di attivare risorse per 12 miliardi. I progetti finanziati sono circa 42.000, quelli conclusi circa il 75%.

«L’Unione Europea – ha detto ancora Patuelli – nel momento della crisi pandemica ha avuto una grande spinta e l’Italia si è avvantaggiata molto: quindi l’Europa oggi deve essere consapevole che, soprattutto nelle zone del Mediterraneo, c’è un livello di rischi superiore, quindi non bisogna aspettare che i rischi aumentino».

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